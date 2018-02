David Ginola est une nouvelle fois papa

L’ex-footballeur a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, à 00h53 le 21 février. “I’m ecstatic, so very happy, just became father of a very beautiful little girl…. Je suis tellement heureux, je suis à nouveau Papa d’une très jolie petite fille…”, a-t-il écrit. David Ginola est en couple avec Maeva Denat, un mannequin de 29 ans. Il a divorcé de sa femme Coraline, et est le papa d’Andréa (né en 1991) et de Carla (née en 1993). David Ginola sera le 14 mars à 21h sur M6 lors de la 100e de Top Chef.