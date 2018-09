David Guetta : son album sort aujourd’hui

David Guetta, le patron mondial de l’électro-pop est de retour avec son 7ème album studio sobrement intitulé ‘7’!

DJ #1 dans le monde, il règne sur le monde des clubs et de la pop depuis le début des années 2000.

Ce nouvel album évènement ravira ces nombreux fans et va continuer de faire danser la planète !! Double album :

– un album pop de 15 tracks (+ 4 bonus sur le limité ) inclus les énormes tubes Flames feat. Sia, 2U feat. Justin Bieber, Like I Do feat. Martin Garrix & Brooks et le dernier single Don’t Leave Me Alone feat. Anne-Marie. Un album electro composé de 12 tracks.