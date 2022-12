Vous êtes persévérant, motivé, et vous souhaitez acquérir les compétences nécessaires pour devenir déclarant en douane?

Nous avons le poste fait pour vous!

Après une formation de plusieurs mois, vous aurez pour missions:

• Montage des dossiers de dédouanement et vérification de leur conformité par rapport aux réglementations en matière de transit international

• Représentation du client et déclaration des marchandises auprès de l’entité publique chargée des douanes

• Vérification des biens exportés ou importés

• Observation et contrôle lors de procédures en douanes