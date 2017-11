Un vol Doha-Bali a été très agité et a dû réaliser un atterrissage d’urgence en Inde à cause d’une passagère en colère. Elle venait de découvrir l’infidélité de son mari en fouillant dans son téléphone. Très énervée, et sous l’effet de l’alcool, la femme s’est alors mise à frapper son mari et les membres de l’équipage. Les pilotes ont pris la décision de poser l’avion en urgence.