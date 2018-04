Deliveroo débarque à Mulhouse !

Commander les plats d’un restaurant à distance et se les faire livrer en moins de 30 minutes ? A Mulhouse, ça devient possible ! Le spécialiste de la livraison de repas, Deliveroo débarque dans la ville mulhousienne.

Alors Deliveroo est déjà présent dans 150 villes françaises, dont Colmar et Strasbourg. Les clients apprécient, les restaurateurs aussi !

Le principe est très simple : Vous commandez et vous vous faites livrer où que vous soyez : à la maison, au travail, dans un parc peu importe. A condition d’être dans un rayon de 2.5km du restaurant choisi. Comptez 2 euros 50 la livraison + le coût du repas commandé.

Pour l’instant à Mulhouse, une vingtaine de restaurants et autant de livreurs indépendants partenaires sont déjà de la partie. Vous pouvez consulter la liste sur www.deliveroo.fr. L’objectif est d’atteindre rapidement 50 partenaires.