Demi Lovato : une demande en mariage

Demi Lovato était sur la scène du Forum d’Inglewood en Californie. Pendant le concert, l’un de ses amis, Rayvon Owen, finaliste d’American Idol a demandé en mariage son compagnon, Shane Bitney Crone. Ils sont arrivés par une trappe installée sur le sol de la scène. Rayvon Owen a pris la main de Shane Bitney Crone pour lui demander s’il acceptait de l’épouser, sous les applaudissements du public venu assister au concert de Demi Lovato.

Demi Lovato on stage with Shane Bitney Crone and Rayvon Owen at The Forum in Inglewood, CA – March 2nd #TMYLMTourInglewood pic.twitter.com/SzQKJpHDb0

