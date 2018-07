Demi Lovato s’est engagé via Facebook dans une campagne qui célèbre le mois des fiertés et lève des fonds pour supporter la communauté LGBTQ +. Elle a atteint 7.500 dollars en quelques heures. La somme ira donc à GLAAD, un média non gouvernemental qui œuvre à faire entendre la voix de la communauté LGBTQ +. En seulement deux jours, la somme a doublé en atteignant les 15.000 dollars. Plus de deux cents personnes ont d’ores et déjà participé à cette levée de fonds.