“Demon in the mirror” : LA web-série à découvrir !

“Demon in the mirror”, c’est incontestablement LA Web-série à découvrir ! Pourquoi ? Pour plusieurs raisons !

D’abord : pour sa qualité et son intrigue particulièrement prenante : l’histoire l’histoire d’un policier membre d’une unité spéciale qui enquête sur une série de 6 meurtres. Des faits qui vont lui rappeler de mauvais souvenirs et l’entraîner dans une intrigue bien complexe!

Scénario, réalisation, tournage, effets spéciaux…. Tout est géré par 2 mulhousiens: Kévin Sakac, 22 ans et Tahiry Ratovonarivo, 21 ans. Et c’est du coup, l’autre excellente raison de soutenir et découvrir cette web série : elle est 100% mulhousienne, fruit du travail et de l investissement de ces 2 étudiants de l’université de Mulhouse.

On en est donc aujourd’hui à la saison 3 de “Demon in the mirror”, série qui comprendra 5 saisons en tout et qui ne cesse de s’améliorer de se perfectionner.

“Demon in the mirror”, web série policière mulhousienne , est à découvrir en ligne sur youtube. N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus !

En attendant plusieurs projections gratuites de la saison 3 sont programmées dans les cinémas alsaciens ( avec résumé des saisons précédentes pour ceux qui découvrent la série). RDV demain mardi 20 mars 20h au cinéma le Florival de Guebwiller. “Demon in the mirror”, série soutenue par Florfm.