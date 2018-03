Des chaussettes dépareillées demain pour la journée mondiale de la trisomie 21!

Nous serons le 21 mars demain, ce sera donc la Journée mondiale de la Trisomie 21.

Une journée pour soutenir la recherche, faire connaitre les avancées scientifiques et médicales.

Une journée pour sensibiliser et informer le public car la trisomie 21 reste aujourd’hui encore une maladie mal connue. Et déjà sachez que la trisomie 21 concerne 70 000 personnes en France.

Demain, les personnes atteintes de trisomie, ainsi que celles qui vivent et travaillent avec elles dans le monde entier, organisent et participent à des événements.

Vous pouvez vous aussi participer et soutenir les malades en portant ce 21 mars des chaussettes dépareillées. Postez ensuite vos photos sur les réseaux sociaux. Une façon ludique et humoristique de montrer que la différence n’empêche pas d’avancer !