Des macarons pour la bonne cause !

Savourer des douceurs tout en soutenant une bonne cause…. voilà ce qui vous est proposé ce samedi 06 octobre à Mulhouse avec l’opération macaron.

L’association ” Autour des Williams” vous propose de vous faire plaisir en achetant un paquet de macaron dans les pâtisseries Jacques ou au salon de thé “le Mozart” à Mulhouse. Et exceptionnellement samedi , la moitié des bénéfices est reversée à l’association.

Pour information : l’association “Autour des Williams” a pour objectif de soutenir et soulager les malades atteints du syndrome Williams et Beuren. Une maladie orpheline, rare, méconnue qui entraîne des malformations cardiaques, troubles de sommeil, hypercalcémie mais aussi retard mental et du développement psychomoteur . Cette maladie touche notamment la petite haut-rhinoise Ana Sofia 12 ans. Une enfant malade certes mais pleine de vie et de sourire, d’où la motivation et la mobilisation de ses parents chaque année.

L’argent récolté par l’association sert à financer la recherche, soulager les patients et leur famille, leur permettre des rencontres pour rompre l’isolement.

Tous ont besoin de vous, de nous….

L’ opération Macaron, pour l’association “autour des Williams”, c’est donc tout ce samedi dans les pâtisseries Jacques place de la réunion et avenue d’Altkirch à Mulhouse ainsi qu ‘au salon de thé le Mozart place de la réunion.

Pour soutenir l’association “Autour des williams” tout au long de l ‘année , rdv sur le site www.autourdeswilliams.org.