Des tulipes pour financer la recherche médicale.

Si vous en avez l occasion et la possibilité, offrez-vous un bouquet de Tulipe !

Ces jeudis vendredis et samedis se déroule la 29eme opération “Tulipe à Cœur”.

Organisée par l’Institut de recherche en hématologie et transplantation, elle permet de soutenir la recherche sur les cellules souches. L ‘occasion de joindre l’utile à l’agréable !

La vente de tulipes commence aujourd’hui et durera jusqu’à samedi dans 150 points disséminés dans tout le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et à Montbéliard.

Comptez 6 euros un bouquet. L’an dernier 138 000 euros ont pu être collectés.