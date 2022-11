Profil recherché

Issu d’une formation technique (BTS CPI, BTS MS…), vous possédez une première expérience à une fonction similaire.

Vous maîtrisez impérativement le logiciel Autocad et le pack office, SAP et/ou Microstation serait un plus.



Des connaissances techniques en électricité et mécaniques seront appréciées. De surcroit, être à l'aise avec l'Anglais technique est un réel plus.



Vous êtes une personne organisée, aimez travailler en équipe et vous savez gérer vos priorités ? C’est également votre personnalité qui fera la différence !

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-klny3rmt1f.html