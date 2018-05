Destiny’s Child, sur la tournée de Jay-Z et Beyoncé

Souvenez-vous, les Destiny’s Child’s s’étaient réformées il y a quelques jours, au Festival Coachella. Beyonce, Michelle Williams et Kelly Rowland on décidé se retrouver sur la tournée de Jay-Z et Beyonce, pour fêter également les 20 ans du premier album des Destiny’s. Beyoncé a annoncé que Destiny Child’s seraient là de temps à autre. «Les filles ont déjà leurs propres engagements professionnels et leur vie de famille, mais elles pourront venir à certaines dates et surprendre les fans. Elles sont bien conscientes de la demande du public pour ces réunions» a-t-elle expliqué.