Nous recherchons pour notre client, start up dans le domaine informatique : un Développeur Full-Stack (H/F).

Il s’agit de développer et faire évoluer les outils et développements spécifiques du groupe, essentiellement dans un milieu industriel, en particulier notre plate-forme de planification et d’ordonnancement comprenant une API REST, conçue pour l’industrie du plastique.

Pour réussir à ce poste, les missions non-limitatives seront notamment :

Développement front-end (AngularJS, HTML, CSS) et back-end sous PHP (Framework Slim) et MySQL.

Réalisation de requêtes SQL

Participer à la conception fonctionnelle et technique des besoins clients.

Assurer un support utilisateur sur les applications développées.

Intervenir sur les serveurs linux (Debian, CentOS) hébergeant les applications.

Connaissance de Microsoft Power BI serait un plus

Profil recherché

De formation supérieure en informatique (Bac+2 ou supérieur), vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire dans lequel vous avez démontré vos capacités d’organisation, votre esprit d’équipe, votre réactivité et votre sens du service et des priorités.

Vous avez de bonnes notions techniques aussi bien en développement front-end que back-end.

Vous êtes autonome dans la réalisation de vos missions et êtes capable de mener à bien des projets informatiques complexes impliquant plusieurs sociétés.

Vous êtes polyvalent et êtes en mesure de réaliser des tâches de configuration de serveur (nginx, php, mysql…) ainsi que réaliser un support utilisateur de premier niveau.

Vous faites preuve d’une grande disponibilité et de réactivité, doublées d’un solide engagement personnel (déplacements éventuels en France), et avez un sens aigu de la discrétion et de la confidentialité.

Vous êtes extrêmement rigoureux(se) et avez le sens de l’organisation. Vous êtes dynamique, curieux(se) et avez le souci de la communication synthétique et rigoureuse.

