Diam’s parle de son nouveau projet

Mélanie Georgiades alias Diam’s se lance dans la papeterie. Elle a lancé en début de semaine dernière sa marque “Mel by Mel”. L’offre comporte pour l’instant un semainier et un “notebook” (carnet de notes). Diam’s sortira également de nouveaux produits dans le prêt-à-porter, les accessoires de mode et la décoration, avant l’ouverture d’une boutique officielle en décembre. Les premiers produits de “Mel by Mel” sont vendus au profit de l’association “Big Up Project”, dont elle est la fondatrice et qui vient en aide aux orphelins d’Afrique. Tous les bénéfices des ventes seront reversés à l’association.