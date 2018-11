Dido a annoncé son grand retour et prépare une tournée mondiale qui débutera en mai 2019 et passera par l’Olympia le 21 mai 2019. Cela fait 15 ans que la chanteuse n’est pas montée sur scène. Dido sortira le 8 mars un nouvel album intitulé Still On My Mind et le premier extrait est “Hurricane”.