Au sein d'une entreprise en pleine évolution stratégique, vous êtes chargé de l'exploitation de l'un de nos supermarchés à fort Chiffre d'Affaires, au sein duquel vous mettez en œuvre le concept commercial de l'enseigne. En véritable meneur, vous managez, accompagnez, formez et développez les compétences de votre équipe. Votre objectif : la satisfaction du client ! Manager de 20 à 40 collaborateurs : organisation et répartition des tâches, gestion des plannings, recrutement, intégration et formation des nouveaux entrantsOptimiser la satisfaction du client en garantissant la bonne tenue du supermarché en termes d'implantation et de disponibilité des produits, de propreté et d'affichage des prixAssurer l'approvisionnement de façon complète et en adéquation avec les besoins du supermarché : optimiser le stock de marchandises tout en évitant les ruptures et les surstocks, contrôler de façon régulière la qualité et les rotations conformément aux règlementations en vigueur.Accompagner quotidiennement votre équipe sur le terrain dans la tenue du supermarché, veiller au professionnalisme de vos collaborateurs et à la qualité de l'accueil clientDévelopper la rentabilité de votre point de vente en analysant et en contrôlant les indicateurs économiques Vous êtes diplômé d'une formation Bac +5 avec ou sans expérience ou Bac +3/4 avec 3 ans d'expérience en management ou Bac +2 avec 8 ans d'expérience en management.Dynamique, vous avez le sens des responsabilités et de l'organisationRéactif, vous savez prendre les décisions adaptées aux situations rencontrées sur le terrainVotre leadership et vos qualités relationnel de communiquant vous permettront d'amener vos équipes vers l'efficacité et l'autonomieUn poste en CDI en statut CadreUne rémunération attractive et évolutive de 46 297 € brut annuel à l'embauche, après 1 an : 50 542 €, après 2 ans :52 820 €, après 3 ans : 56 133 €Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une voiture de fonction à l'issue de la période d'essaiUne période de formation certifiante de 37 semaines alliant théorie et pratique garantissant votre réussite sur le posteDes perspectives d'évolution vers le poste de Responsable des Ventes Secteur

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6397550