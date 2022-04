L'école Montessori Les Petits Roseaux à Baltzenheim, entre Neuf-Brisach et Marckolsheim, recherche pour la rentrée de septembre 2022 un directeur ou une directrice et un enseignant ou une enseignante Montessori.

Si vous avez une expérience pédagogique, vous êtes passionné.e et dynamique, proche de la nature et si vous souhaitez vous engager dans un projet porteur de sens, alors venez rejoindre notre équipe motivée!

Idéalement, vous maîtrisez la langue allemande et vous êtes ou désirez vous former à la pédagogie Montessori.

Employeur: Association Les Petits Roseaux

Présidente: Sabrina Kegler

03.69.49.04.90

asso.lespetitsroseaux@gmail.com