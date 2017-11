Un fan de DJ Snake “G” a contacté la star via message privé sur Twitter et lui a dit que pour son anniversaire, il aimerait venir à son concert parisien fin février. DJ Snake a répondu positivement, en lui offrant le vol et les places de concerts.

DJ Snake bought a fan's plane ticket from India to see his concert in Paris https://t.co/1rJ9GHSszy — billboard (@billboard) 22 novembre 2017