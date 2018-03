Dj Snake réalise son rêve

Sur son compte Twitter, DJ SNAKE a dévoilé son projet Première Classe : “Aujourd’hui, je vous annonce le lancement de mon propre label “Première Classe”. C’était un rêve depuis toujours. Je voulais d’abord construire une plateforme musicale et l’utiliser pour mettre en lumière ma musique”, explique-t-il… “On m’a donné une chance il y a quelque temps et cela a changé ma vie pour toujours. Je veux être capable de donner la même chance à la prochaine génération d’artistes. Il y a une nouvelle vague qui arrive et on va en faire partie.”