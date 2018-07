Drake : c’est confirmé, il est papa

Drake a sorti son nouvel album Scorpion et confirme sur cet opus qu’il a eu un garçon, avec l’actrice X française Sophie Brussaux. Dans le titre Emotionless, il dit : “Je ne cachais pas mon enfant du monde, je cachais le monde à mon enfant”. Dans un autre titre, March 14, le rappeur parle de sa relation avec la mère de son enfant : “Elle n’est pas mon amante comme Billie Jean mais le gosse m’appartient. Nous nous sommes rencontrés que deux fois. J’avais l’habitude de défier mes parents sur chaque album. Maintenant, je suis gêné de leur dire que je me suis retrouvé en tant que co-parent”. Dans cette chanson, Drake confirme que son fils est né le 11 octobre dernier et affirme qu’il a organisé une fête lorsque le test ADN a révélé qu’il était le père du petit garçon.