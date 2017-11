Drake collectionne les sacs Hermes, pour les offrir à la femme de sa vie

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Drake a confié qu’il collectionnait depuis des années les sacs Birkin de la maison Hermès, créé il y a 33 ans pour Jane Birkin, afin de les offrir un jour à la femme de sa vie. En prenant de la valeur avec le temps, le Birkin serait un meilleur investissement que l’or. Le sac le plus cher a été vendu en 2017 pour 380 000 euros. Drake et Bella Hadid seraient en couple depuis juin 2017. Peut-être qu’elle aura droit un jour à tous ses jolis sacs.