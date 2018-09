Drake, perd 200 000 dollars en jouant au casino

Drake a dépensé 200.000 dollars en une seule soirée dans un casino d’Atlantic City, selon les informations de Page Six. Le rappeur se trouvait là pour donner un concert au Daer Nightclub, juste à côté du Hard Rock Hotel & Casino. Drake a joué dans une zone VIP du casino, le tout en mangeant mini-burgers, bâtonnets de poulet et frites et en buvant un cocktail à son nom. Il est arrivé à son concert avec une heure de retard et a présenté ses excuses. Il a chanté les cinq titres pour lesquels il a été payé.