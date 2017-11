Drake, ses projets avec Netflix et Apple

Dans une interview au Hollywood Reporter, Drake a annoncé avoir plusieurs projets en cours avec Apple et Netflix, concernant la réalisation et la production de films et de séries. La star travaille sur une adaptation de “Top Boy” pour Netflix. La série britannique, diffusée sur Channel 4, a été arrêtée au bout de deux saisons. Drake en sera le coproducteur exécutif. Il a également d’autres projets et veut acquérir les droits de distribution du documentaire “The Carter Effect”, de façon à le proposer à Netflix. Drake collabore aussi avec Anonymous Content, qui a produit les séries “Mr Robot” et “True Detective”, sur une nouvelle série dont le nom est encore inconnu. Le rappeur a aussi participé au développement du nouveau film de James Franco, “The Disaster Artist”.

L’artiste se dit en partenariat avec Apple mais ne dévoile pas ses projets avec le géant californien. Les relations entre Drake et Apple sont au beau fixe, l’artiste avait déjà travaillé sur un court-métrage pour Apple, appelé “Please forgive me” et son album “Views” sorti en 2016 a été la première grande exclusivité d’Apple Music.

Pour concurrencer Netflix, Apple s’est dit prêt à dépenser un milliard de dollars en films et séries.