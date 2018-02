Drake, tourne son nouveau clip dans un lycée

Drake s’est rendu dans un lycée de Miami pour enregistrer le clip de son hit “God’s Plan”. On peut voir la star en haut d’une échelle de pompiers, filmé par drone avec les étudiants en train de chanter avec le rappeur. Drake a fait un don de 25 000 dollars au lycée, afin de remercier l’établissement qui l’a accueilli. Il va également offrir de nouveaux uniformes, dessinés par ses propres soins. Avant de partir, Drake a rencontré ses fans.

More footage of Drake today at Miami Senior High School in Miami shooting a video for “God’s Plan”. pic.twitter.com/E1wyDHdVKZ — Word On Road (@WordOnRd) 5 février 2018

Drake donated $25,000 to Miami Senior High School and they will also be having OVO designed uniforms. pic.twitter.com/tWcYdObqEU — Word On Road (@WordOnRd) 5 février 2018