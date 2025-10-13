DRY LAND Tribute MARILLION & WLUD (guest)
Voyagez avec nous au pays imaginaire de Marillion ! Dry Land Tribute Marillion rend hommage à l'ère Steve Hogarth. Dry Land joue des chansons de tous les albums, de " Seasons End " à " An Hour Before it’s Dark " et revisite des titres tels que " This Strange Engine " " The Space " " Waiting to Happen " " Out of this World " " Splintering Heart " " The Invisible Man " " The Great Escape " et bien d'autres ... Animé par une profonde passion pour le rock progressif, Dry Land veille à ce que les fans puissent s'immerger pleinement dans l'atmosphère et l'émotion de la musique de Marillion en captivant à la fois les fans de longue date et les nouveaux auditeurs. Voyagez avec nous dans le monde de Neverland et découvrez le son unique de Steve Hogarth Samedi 22 novembre 2025 Grillen - 19, rue des jardins - 68000 Colmar Ouverture des portes : 19h00 Wlud (guest) : 19h45 Dry Land Tribute Marillion : 21h00 Gratuit -12ans (sur présentation d'une pièce d'identité) PMR : oui (sur demande préalable) Billetterie : Debout Placement Libre
Lieu
68000 COLMAR
Date
du 22 novembre 2025 à 19h00
au 22 novembre 2025 à 23h30
Organisateur