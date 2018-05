Dua Lipa, pourrait signer la B.O du prochain James Bond

D’après Capital FM, Dua Lipa serait en train de composer la chanson d’ouverture du prochain James Bond. La star a fait a dépassé le milliard de vues sur YouTube avec son hit New Rules, et elle chantera à la finale de la Ligue des Champions.

A noter qu’il y a de la concurrence pour signer la B.O du prochain James Bond. En effet, Adele, Ed Sheeran et Jessie J sont dans la course. Ed Sheeran avait révélé l’an dernier qu’il avait déjà une chanson de prête. « Pour James Bond, j’ai une chanson écrite depuis trois ans, au cas où. Je ne dirai pas comment elle s’appelle au cas où on essaie de me voler le titre, mais elle est bonne. Elle est bonne ».