Dua Lipa travaille avec Foot Looker

Le look street/chic de DUA LIPA a séduit Foot Locker qui l’a choisie pour la nouvelle collection femme automne-hiver 2017. Elle dévoile une sélection de vêtements et sneakers ultra tendance pour l’automne 2017 qui se compose de ses looks favoris comme la Puma Tsugi Embroidery, la adidas Superstar Fur, la Vans SK8-Hi Sherpa, la Vans Old Skool Platform Sherpa ou encore la Nike TN en rose pastel et vert vintage. La collection Dua Lipa pour Foot Locker est disponible en exclusivité chez Foot Locker en Europe depuis lundi 13 Novembre.