Dwayne Johnson, dans une émission de cuisine ?

Dwayne Johnson veut participer à l’émission culinaire Great British Bake Off…« La cuisine, c’est quelque chose qui me fascine vraiment, principalement parce que j’aime manger le résultat final », a-t-il expliqué au Sun. « Heureusement, je m’en sors – mais ce n’est pas comme si je pouvais mettre quelqu’un à l’amende. » L’émission est sur le point de faire sa rentrée et Dwayne Johnson a lancé un appel ! « Je ferais bien Celebrity Bake Off si je n’étais pas en train de tourner un film – surtout si c’est pour une bonne cause ».