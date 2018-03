Ed Sheeran : Le beau geste pour une jeune fan atteinte d’une maladie incurable

Ed Sheeran a donné 50.000 dollars pour aider Melody, 11 ans, atteinte du Syndrome de Rett, provoquant un handicap mental et des problèmes de motricité. En 2016, Ed Sheeran a fait la connaissance de la petite Melody Driscoll et sont restés en contact après leur rencontre. Le chanteur avait même organisé un concert privé pour elle avant un de ses concerts londoniens en 2017. Il a également fait don d’une guitare dédicacée à ses parents. Les bénéfices de la vente de l’instrument doivent aider les parents de Melody Driscoll dans leur bataille judiciaire engagée contre le King’s College Hospital de Londres. «C’est un geste incroyable de nous offrir de l’aide pour récolter de l’argent et s’assurer qu’elle ait la meilleure vie possible», a déclaré sa mère au journal. Le couple reproche à l’hôpital d’avoir stoppé le traitement médicamenteux de leur fille.