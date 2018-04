Ed Sheeran, bientôt dans une comédie romantique

Après son apparition dans Game of Thrones et dans Bridget Jones, Ed Sheeran pourrait rejoindre autre un projet ciné avec Dany Boyle (réalisateur de Slumdog Millionnaire et Trainspotting). Il devrait travailler avec Richard Curtis (réalisateur de Love Actually) sur un film intitulé All You Need Is Love (la chanson des Beatles) dans lequel personne ne se souviendrait du groupe, excepté un homme. Ed Sheeran serait en négociation pour être consultant musical sur le film et pour avoir un rôle.