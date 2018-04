Ed Sheeran, condondu avec le Prince Harry

Ed Sheeran figure aux côtés de Meghan Markle sur une plaque commémorative du mariage royal en lieu et place du prince Harry et ce n’est pas une blague. Une boutique a décidé de commercialiser une assiette de commémoration au prix de 25 livres Sterling, soit environ 28 euros. Si le portrait de Meghan Markle est conforme, celui du prince Harry a malencontreusement été remplacé par… Ed Sheeran, un autre célèbre rouquin britannique. Une belle boulette !

Loving all the #PrinceHarry and #MeghanMarkle #RoyalWedding2018 memorabilia. Just think some companies should do a little more research first 😂😂😂 pic.twitter.com/jgF2buhfY5

— The Royal Chef (@DarrenMcGrady) 9 avril 2018