Ed Sheeran : deux pauses pipi en plein concert

Ed Sheeran a donné un concert à Cardiff, au Pays de Galles, devant 60’000 fans. La star a dû interromptre deux fois son concert pour des pauses pipi.

La première fois, c’était juste après avoir fini d’interpréter son hit «Galway Girl». À son retour, il s’est excusé «Je fais des concerts depuis mes 14 ans et jamais ça ne m’était arrivé. Et là, ça se passe devant 60’000 personnes». Trois titres plus tard, c’est au du morceau «Photograph» qu’ Ed Sheeran a dû courir hors de scène, à nouveau pour une pause pipi. «Je suis vraiment, vraiment désolé Cardiff». Selon le site, le chanteur a bu «plusieurs bouteilles d’eau» dès le début de son concert.

When you gotta pee 😂 Only Ed 😂 @edsheeran But we don’t mind, it was an Incredible show! #Edsheeran #edsheerancardiff Amazing night 💃🏻 pic.twitter.com/B4rGgAe1Pl — Sián Davies (@Sianiee21) 24 juin 2018