Ed Sheeran est de nouveau accusé d’avoir plagié le tube “Let’s Get It On” de Marvin Gaye pour créer “Thinking Out Loud”. La compagnie Structured Asset Sales, qui détient un tiers des droits de “Let’s Get It On”, demandant à Ed, de lui verser 85 millions d’euros, soit 100 millions de dollars. La société estime qu’Ed Sheeran a copié « la mélodie, le rythme, les harmonies, la batterie, la ligne de basse, les choeurs, le tempo, le placement des syncopes et les boucles » pour créer son hit.