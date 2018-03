Ed Sheeran : Les fans victimes d’arnaques

Des faux billets circulent pour les prochaines concerts d’Ed Sheeran. « Il a été porté à notre attention que des pass “backstage” ou “promoteur” pour le concert d’Ed Sheeran à Manchester sont revendus sur les réseaux sociaux à des prix extrêmement hauts », a déclaré un représentant de SeeTickets dans un communiqué relayé par NME. « Nous voudrions profiter de cette opportunité pour clarifier le fait que ces tickets ne sont pas valables et nous engageons le public à ne pas acheter de tickets ne venant pas d’une agence de revente fiable, ou bien d’une plateforme officielle »

It's been brought to our attention that 'backstage' or 'promoter' passes for @edsheeran have been appearing on social media for resale at massively inflated prices. We can confirm that @seetickets has no affiliation with these and they are fake. Read more: https://t.co/2xK0yS8Uvl pic.twitter.com/1BcbW6GO5G

— See (@seetickets) 28 février 2018