Considéré comme l’artiste solo le plus riche du monde, il a gagné 138.686 dollars (120.643 euros) par jour en 2017 ou 5778 dollars (5026 euros) par heure, comme nous l’apprend sa déclaration de revenus. Ed Sheeran se paie un salaire mensuel de 15.096 dollars tandis que 29,5 millions de dollars dorment à la banque. Le chanteur a gagné 62 places dans le classement Forbes des personnalités les mieux payées en un an. Il est neuvième du classement derrière Lionel Messi et Ronaldo.