Ed Sheeran ne chantera pas à son mariage

Le jour J, Ed Sheeran se consacrera à sa Cherry Seaborn, sa future femme et ne chantera pas. C’est que la star a annoncé dans l’émission australienne The Kyle and Jackie O Show, ce serait quand même « un peu bizarre » ! Ed Sheeran en a profité pour faire taire les rumeurs qui voudraient que le couple se soit déjà marié. « Nous ne nous sommes pas mariés secrètement ». Le chanteur avait été vu avec une bague d’argent à l’annulaire. « Elle m’a fait cet anneau avec de l’argile argentée, alors on porte tous les deux les mêmes anneaux, ».