2017 est l’année d’Ed Sheeran, notamment grâce à son album et à ses streams ! Ed Sheeran est l’artiste le plus streamé de l’année sur Spotify. Pour fêter ça, la plateforme de streaming a publié une publicité sur le thème de Noël. On voit un sapin, mais surtout un petit bonhomme en pain d’épices qui chante le hit “Perfect” et qui se fait…manger par Ed Sheeran !