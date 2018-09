Ed Sheeran rencontre des fans malades de l’hôpital de Boston

Ed Sheeran est allé à l’hôpital de Boston pour rencontrer des enfants des malades. Les fans ont posé des question à la star…Quels sont ses films préférés, comment il écrit ses chansons ??? Et même une question sur sa couleur de cheveux. Les enfants ont pu apprendre qu’Ed Sheeran aime Le Roi lion et Le monde de Némo, et que sa couleur de cheveux est naturelle. Les jeunes fans ont même essayé ses lunettes et ont pu constater que le chanteur à une mauvaise vue. Ed Sheeran a chanté son hit Perfect, avant de prendre quelques photos avec les enfants.