Ed Sheeran s’est marié avec Cherry Seaborn dans le plus grand des secrets. C’est la star qui l’a annoncé au cours d’une interview pour le média américain Access. “Comment se passent les préparatifs de votre mariage ? Avez-vous choisi une date ? Savez-vous où cela se passera ? Et quand ?”, demande le journaliste. Ed Sheeran lève sa main et dévoile son alliance. “Ah, d’accord”, répond le journaliste. “C’est génial ! Félicitations mon pote ! Bravo ! Comment as-tu pu faire ça discrètement ?”, lui lance-t-il.”Je ne suis pas du genre à faire les choses en public”, répond Ed Sheeran.