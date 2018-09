Ed Sheeran : son promoteur est accusé de fraude par Viagogo

Le promoteur d’Ed Sheeran aurait annulé illégalement des milliers de billets de concert vendus sur le site Viagogo, affirme la société Suisse, qui accuse Kilimanjaro Live d’avoir « confisqué des milliers de vrais tickets à l’entrée des salles de concert, forçant les fans à acheter de nouveaux tickets et empochant par la même occasion des millions de dollars en vendant deux fois les places ». Kilimanjaro Live a réagi et a « hâte » de pouvoir se défendre devant un tribunal. Kilimanjaro Live est un des promoteurs les plus importants du Royaume-Uni et s’occupe également des concerts des Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Metallica ou encore Katy Perry. Viagogo, basée en Suisse est déjà très controversée, en raison de ses méthodes assez discutables et a été accusée à plusieurs reprises de revente illicite de billets. Ed Sheeran a publiquement fait savoir tout le mal qu’il pense de ce genre de site de revente de places.