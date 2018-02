Le mois dernier, Ed Sheeran a demandé la main de sa chérie, Cherry Seaborn. On apprend que la star du football Wayne Rooney et ami de Ed, serait au mariage et pourrait prendre le micro pour chanter, tout comme Beyoncé, c’est-ce que souhaite l’interprète de «Shape of You». D’autres célébrités viendront à cette grande fête, comme Harry Styles, Cara Delevingne et Taylor Swift.