Pionnier de la profession, Les Petits Chaperons Rouges est aujourd'hui l'acteur de référence dans le secteur des crèches privées avec plus de 420 crèches en France et une présence dans 5 pays. Nos 4500 collaborateurs n'ont qu'une raison d'être : « Contribuer, pas à pas, à l'éveil d'une génération » Intégrer Les Petits Chaperons Rouges, c'est l'assurance de rejoindre un groupe international dynamique et en pleine croissance. Un groupe, qui fera son possible pour vous permettre de Grandir avec lui dans un environnement alliant à la fois Exigence et Joie. Nous avons conscience que c'est à chacun de nos collaborateurs que nous devons notre histoire, nous vous encourageons à venir écrire avec nous notre futur. Rattaché(e) au Directeur d'EAJE, vous êtes le référent de votre section. Vous apportez votre expertise dans la mise en place du projet pédagogique de la structure et avez un rôle clé de soutien à la parentalité. En tant qu'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) : - Vous veillez à l'accueil des jeunes enfants, à leur sécurité et à leur bien-être, - Par votre aisance relationnelle, vous nouez une relation de confiance avec les parents et les accompagnez dans leurs questionnements, - Vous favorisez l'éveil des enfants et leur développement global par la mise en place d'activités ludiques et par l'aménagement des espaces de vie et de jeux, - En collaboration avec vos homologues, vous construisez et faites vivre le projet pédagogique de la structure en cohérence avec les valeurs éducatives du groupe, - En tant qu'expert, vous accompagnez et animez au quotidien l'équipe sur le déploiement du projet d'accueil, - Grace à vos observations et analyses, vous serez amené(e) à faire évoluer les pratiques. Dans le cadre de notre politique diversité, nos postes sont ouverts à tous. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE), vous avez un excellent relationnel, le sens de l'observation et de l'analyse. Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances et votre expertise du jeune enfant. Impliqué(e) et réfléchi(e) vous savez questionner vos pratiques et faire avancer une réflexion de groupe. Salaire : 22 800euros brut annuel N'hésitez plus, montez à bord d'une entreprise innovante en pleine croissance, rejoignez l'aventure des Petits Chaperons Rouges Département du lieu de travail : 68 Ville : Hésingue Expérience : Expérience souhaitée: 0-1 an

