Sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable de service,vous interviendrez principalement dans notre Halte garderie de 16 places accueillant en une unité des enfants de 3 mois à 3 ans. Vous intégrerez notre équipe Petite Enfance de 7 professionnels,composée d'EJE,d'AP et d'1 infirmière. Missions: - accueillir,informer,accompagner les enfants et leurs parents - participer à la mise en œuvre du projet pédagogique - accueillir l'enfant et veiller au respect de ses habitudes de vie - accompagner l'enfant dans les gestes et activités de la vie quotidienne et dans l'acquisition de l'autonomie - participer aux activités d'éveil en collaboration avec l'équipe et les différents services - recueillir et et veiller à la bonne diffusion des informations (parents et équipe) - assurer les soins d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant - appliquer les règles de sécurité et mettre en œuvre la prévention.

