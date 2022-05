L'éducatrice / éducateur de jeunes enfants est une professionnelle diplômée de la petite enfance qui accompagne l'enfant dans les différents étapes de son développement en tenant compte de ses capacités et en respectant son rythme. Ses missions au sein du groupe : - Être pleinement proactive dans l'activité et la prise en charge des enfants du groupe dans lequel elle est affectée. - Proposer des activités avec l'implication des collègues tout en respectant les capacités de l'enfant et en permettant leur liberté d'expression, - Aménager l'environnement de l'enfant en créant des espaces de vie toujours en lien avec les collègues. -Être garante de la sécurité des enfants dans cet aménagement, dans l'application des normes de sécurité (choix des jouets, matériel pédagogique...) - Proposer à sa direction la liste du matériel pédagogique nécessaire pour l'exécution du projet d'animation déterminé en équipe et en fonction du budget attribué et des besoins de service (priorisation des achats). - Dynamiser l'équipe dans le cadre du périmètre de ses fonctions - Mettre en place des partenaires extérieurs afin de proposer des activités différentes aux enfants et participer à des projets plus globaux que la simple structure dans laquelle elle est Participation au projet de la structure : - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et être garant de son application - Participer et impulser des réunions d'équipe, à l'élaboration de projets en lien avec la pédagogie de la structure et en concertation avec les collègues - Accompagner les stagiaires, dans leur pratique professionnelle, observer et contrôler leurs actes et participer à l'évaluation de leur stage - Ouvrir et fermer la structure en toute autonomie et de façon sécuritaire pour le public accueilli - seconder la direction dans l'organisation globale du fonctionnement de la structure (planning de travail des agents, relation avec les familles, ) Hygiène et santé - Reconnaitre les signes d'altération de l'état de santé de l'enfant (fièvre, douleur ) - En l'absence des parents, participer aux visites médicales avec le médecin référent de la structure - Connaitre et appliquer les gestes d'urgence si besoin - Administrer des médicaments sous la responsabilité de la responsable de la structure selon le protocole mis en place