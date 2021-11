Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du multi-accueil "Les Cigognes" à ILLFURTH Missions principales : Accueillir et accompagner la famille et l'enfant en les guidant dans l'apprentissage de l'autonomie animer et mettre en œuvre des activités ludiques et éducatives en direction des familles et des enfants participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets (établissement pédagogique et éducatif) travail en équipe pluridisciplinaire.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122XVHQ