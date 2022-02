Au sein d'une micro-crèche, vous rejoindrez une équipe dynamique de 5 personnes. Sous la responsabilité de la gestionnaire, vous serez en charge de:

-Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents (proposition d'ateliers parents-enfants et/ou cafés parents)

-Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique

-Accompagner l'enfant en veillant au respect de ses besoins et de ses habitudes de vie

-Recueillir et transmettre les informations

-Assurer les soins d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant

-Appliquer les règles de sécurité et les protocoles

-Coordonner les ateliers pédagogiques en concertation avec l'équipe et les intervenants extérieurs

DEEJE Obligatoire

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127YTJM