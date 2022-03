Dans le cadre d'un remplacement pour « longue maladie », La maison de la Petite Enfance Couleurs de Vie de Bourtzwiller recherche pour son multi- accueil une EJE souhaitant intégrer une équipe dynamique et motivée pour favoriser l'accueil bienveillant de l'enfant et de sa famille.

Vous serez notamment responsable :

- De l'organisation de l'accueil de l'enfant, de la prise en compte de chacun dans son individualité dans un cadre collectif,

- D'une équipe avec laquelle vous accompagnez les enfants au quotidien,

Vous favorisez l'éveil, le développement, l'autonomie de l'enfant en proposant des ateliers ludiques adaptés,

Vous participez à l'évolution du projet éducatif et pédagogique, et ferez partie d'une équipe dynamique de 6 éducatrices de jeunes enfants (chacune responsable de son groupe).

Vous êtes force de proposition et souhaitez vous investir auprès du jeune enfant alors n'hésitez pas à nous rejoindre !

