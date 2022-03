Recherchons 1 poste Éducateur / Educatrice de jeunes enfants,

CDI pour entrée immédiate

Vous prendrez en charge de jeunes enfants en difficultés, dans un centre d'hébergement.

Vous participerez à l'élaboration de leur projet éducatif.

Vous les accompagnerez dans les activités de la vie quotidienne.

Nous mettons à disposition du savon, ainsi que des masques et des gants durant la période Covid et nous veillons à ce que les gestes barrières soient respectés. La prise d'effet du contrat est immédiate.

Transmettre votre CV et LETTRE DE MOTIVATION

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128ZVLM