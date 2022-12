Nous recherchons pour notre client, situé à Guebwiller, un Electricien Câbleur H/F pour compléter ses équipes en CDI.

Sous l’autorité du Contremaitre du Montage Electrique, l’Electricien-Câbleur a pour mission de préparer les appareillages nécessaires à l’installation et installer le matériel électrique sur les machines dans le respect des normes et des contraintes de qualité, sécurité et délai.

Préparation électrique pour l’installation :

Choisir, mettre à longueur, repérer et dénuder les câbles

Pré-câbler les appareillages à installer (cellules, fins de courses, lampes, pupitres de commande…)

Trier les préparations en fonction de leur destination et les identifier

Mise en place et raccordement du matériel sur les machines :

Mettre en place les coffrets et/ou platines sur les machines

Réaliser les aménagements nécessaires à l’installation (perçage, mise en place des goulottes, brides…)

Mettre en place les différents appareillages électriques à partir des schémas

Acheminer les câbles vers les aboutissants

Mettre les câbles et les fils à bonne longueur, les repérer, les brancher et les ranger

Le poste est à pourvoir en CDI en horaires de journée. Le taux horaire est à définir selon le profil + 13ème mois + indemnités de transport